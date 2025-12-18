A programação desta quinta-feira (18) em Limeira reúne atividades culturais para todas as idades, em diferentes pontos da cidade. Às 14h, o Centro de Ciências e Cultura, junto à Biblioteca Municipal no Parque Cidade, recebe a Oficina Infantil – A Magia do Natal, voltada a crianças de 5 a 10 anos. A participação é gratuita, com inscrição prévia pelo telefone (19) 3444-7893. Às 17h, a Biblioteca Pracinhas da Cultura, no bairro Geada, promove o Clube de Leitura “Ler o mundo além das palavras”, com tema natalino, destinado a jovens a partir de 13 anos, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição.

À noite, a agenda segue com literatura e música. Às 19h30, o Palacete Levy, no Centro, sedia a noite de autógrafos e lançamento do livro Pau para toda obra, do escritor Otacílio Monteiro, com leitura de trechos e apresentação musical. O evento é gratuito, com classificação indicativa de 16 anos. Às 20h, a Praça Toledo Barros recebe a apresentação instrumental especial de Natal da Banda Henrique Marques, com entrada gratuita e classificação livre. No mesmo horário, a Praça do Museu sedia o especial “Natal de Todos os Sons”, promovido pela Escola Livre de Música (ELM), reunindo estudantes dos núcleos Popular e Erudito em uma celebração musical coletiva, também com entrada gratuita e classificação livre. Para quem prefere uma opção em espaço fechado, o Teatro Vitória apresenta, às 20h, o Starlight Concert – Concerto de Natal, com ingressos à venda, que variam de R$ 60 a R$ 160, conforme o setor, e classificação livre.