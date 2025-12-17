O cantor piracicabano Roberto Seresteiro se apresenta nesta quinta-feira (18), a partir das 19h, no largo dos Pescadores, durante a Seresta de Natal. O evento é gratuito, aberto ao público e realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Irmandade do Divino Espírito Santo de Piracicaba.
A programação começa às 19h com a apresentação do Grupo de Coreografia campeão dos Jogos Municipais da Melhor Idade 2025, que levará ao palco uma coreografia em homenagem a Carmen Miranda. Em seguida, às 19h30, acontece a Seresta de Natal com Roberto Seresteiro e convidados especiais. Além do repertório tradicional, o cantor também apresentará músicas com temática natalina.
Roberto Mahn, conhecido artisticamente como Roberto Seresteiro, iniciou sua trajetória nas tradicionais serestas de Piracicaba nos anos 2000. Com mais de 20 anos de carreira, o artista é um dos principais divulgadores do repertório seresteiro da cidade, levando o gênero para diversas regiões do Brasil e também para países da América Latina.
O secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, destaca a importância do evento e a receptividade do público. “A seresta é um gênero musical bastante solicitado pela população. Vamos proporcionar mais uma noite com modinhas tradicionais, música romântica e com o tema natalino, além de samba, choro, choro-canção, bolero, valsa e outras expressões que fazem parte desse estilo tão querido”, afirmou.
SERVIÇO
Seresta de Natal com Roberto Seresteiro e convidados
Quinta-feira, 18/12, a partir das 19h
Local: Largo dos Pescadores (rua Moraes Barros com avenida Beira Rio)
Evento gratuito