O cantor piracicabano Roberto Seresteiro se apresenta nesta quinta-feira (18), a partir das 19h, no largo dos Pescadores, durante a Seresta de Natal. O evento é gratuito, aberto ao público e realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Irmandade do Divino Espírito Santo de Piracicaba.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A programação começa às 19h com a apresentação do Grupo de Coreografia campeão dos Jogos Municipais da Melhor Idade 2025, que levará ao palco uma coreografia em homenagem a Carmen Miranda. Em seguida, às 19h30, acontece a Seresta de Natal com Roberto Seresteiro e convidados especiais. Além do repertório tradicional, o cantor também apresentará músicas com temática natalina.