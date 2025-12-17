A equipe de reportagem do JP esteve na Farmácia de Alto Custo na manhã desta quarta-feira (17) e constatou as situações apontadas pelos usuários. Durante a apuração, foi observada a formação de filas e a lentidão no atendimento ao público. Usuários relataram que chegaram à unidade ainda no início da manhã e permaneciam aguardando por várias horas.

Moradores procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar uma longa demora no atendimento e falta de medicamentos na Farmácia de Alto Custo, em Piracicaba. As reclamações envolvem longos períodos de espera, número reduzido de atendentes e indisponibilidade de remédios utilizados por pacientes cadastrados no serviço.

A usuária Larissa Aparecida informou que aguardava atendimento havia mais de quatro horas. Segundo ela, após ser chamada ao balcão, foi informada de que o medicamento que utiliza estava em falta, com previsão de reposição apenas para os próximos dias. Larissa relatou que chegou à unidade por volta das 8h40 e que somente após longa espera recebeu a informação sobre a indisponibilidade do remédio.

Outra usuária, Valeria Aparecida Gomes, afirmou que aguardava atendimento havia mais de duas horas. De acordo com ela, havia mais de 80 pessoas à sua frente na fila no momento do relato. Valeria disse que estava no local desde cedo, sem se alimentar, e relatou mal-estar durante a espera. Ela também afirmou que utiliza a Farmácia de Alto Custo há anos e que nunca havia enfrentado situação semelhante.