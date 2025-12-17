A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, está acompanhando a situação da árvore Sapucaia, que sofreu uma rachadura em um de seus galhos. A Sapucaia é tombada patrimônio da cidade e é árvore-símbolo de Piracicaba; está localizada na rua Moraes Barros, esquina com a avenida Independência.
O secretário da Pasta, Luciano Celêncio, e o presidente do Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba), o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Alvaro Saviani, estiveram no local hoje, 17/12, para avaliar a espécie com especialistas em manejo arbóreo e representantes do IHGP (Instituto Histórico de Geográfico de Piracicaba).
De acordo com as análises preliminares, a árvore foi acometida por um fungo na região de cisalhamento, o que provocou o enfraquecimento de um de seus galhos. Com a ação do vento, esse galho sofreu torção e acabou se rompendo, tornando necessária a sua retirada para evitar novos riscos.
Como ação imediata, a área foi interditada preventivamente e a empresa responsável já foi acionada para iniciar o procedimento da retirada do galho comprometido, o que deve ser executado amanhã, 18. Após a remoção, será feito tratamento com fungicida no local afetado. A Sapucaia também passará por um exame completo, por meio de ultrassom, que permitirá avaliar sua estrutura interna e identificar outros pontos que demandem atenção.
Com base nessa análise, será implantado um sistema de cabeamento, que consiste em uma estrutura de suporte entre galhos, auxiliando na distribuição do peso e na estabilidade da árvore. A medida é indicada especialmente em exemplares centenários, como a Sapucaia, que possui 107 anos e apresenta naturalmente maior fragilidade estrutural. Também está prevista uma poda de limpeza, com o objetivo de melhorar a circulação do vento e reduzir o risco de novas ocorrências, além de evitar a propagação de fungos.
Por se tratar de uma árvore tombada, a retirada do galho será formalmente autorizada por meio de decreto do Codepac. A assinatura do documento está prevista para amanhã, o que permitirá o início imediato dos trabalhos de corte e remoção. O tratamento com fungicida deverá nos próximos dias.
A Prefeitura reforça que todas as intervenções seguem critérios técnicos e legais, com acompanhamento de especialistas, priorizando a segurança da população e a preservação do patrimônio ambiental e histórico do município.