A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, está acompanhando a situação da árvore Sapucaia, que sofreu uma rachadura em um de seus galhos. A Sapucaia é tombada patrimônio da cidade e é árvore-símbolo de Piracicaba; está localizada na rua Moraes Barros, esquina com a avenida Independência.

O secretário da Pasta, Luciano Celêncio, e o presidente do Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba), o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Alvaro Saviani, estiveram no local hoje, 17/12, para avaliar a espécie com especialistas em manejo arbóreo e representantes do IHGP (Instituto Histórico de Geográfico de Piracicaba).

De acordo com as análises preliminares, a árvore foi acometida por um fungo na região de cisalhamento, o que provocou o enfraquecimento de um de seus galhos. Com a ação do vento, esse galho sofreu torção e acabou se rompendo, tornando necessária a sua retirada para evitar novos riscos.