JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Caminhão perde freio e motorista tomba na Serra de São Pedro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
GCM São Pedro
O caminhão de ração tombou após bater no barranco.

  Um acidente de trânsito mobilizou equipes de segurança na manhã desta quarta-feira (17) na Serra de São Pedro. Um caminhão carregado com ração perdeu o sistema de freios durante a descida da Rodovia Municipal Elísio de Paula Teixeira, em frente à conhecida Curva do Coxo, ponto considerado crítico da via.

Segundo o relato do motorista, ao perceber a falha mecânica, ele tomou uma decisão rápida para evitar uma tragédia maior: direcionou o caminhão contra o barranco às margens da rodovia. O veículo, de dois eixos, seguia com carga de ração com destino à cidade de Botucatu.

Além do condutor, havia outro ocupante no caminhão. Apesar do susto e dos danos materiais, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves, e não houve necessidade de acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O motorista informou que a seguradora da empresa foi acionada e que a equipe aguardava no local a retirada da carga. A ocorrência foi atendida pelos guardas civis municipais Leandro, Roque e Bezerra, com apoio da Defesa Civil, que atuou na sinalização da via, no controle da área e na prevenção de novos acidentes.

