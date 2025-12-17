Um acidente de trânsito mobilizou equipes de segurança na manhã desta quarta-feira (17) na Serra de São Pedro. Um caminhão carregado com ração perdeu o sistema de freios durante a descida da Rodovia Municipal Elísio de Paula Teixeira, em frente à conhecida Curva do Coxo, ponto considerado crítico da via.

Segundo o relato do motorista, ao perceber a falha mecânica, ele tomou uma decisão rápida para evitar uma tragédia maior: direcionou o caminhão contra o barranco às margens da rodovia. O veículo, de dois eixos, seguia com carga de ração com destino à cidade de Botucatu.