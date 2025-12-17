Um acidente de trânsito mobilizou equipes de segurança na manhã desta quarta-feira (17) na Serra de São Pedro. Um caminhão carregado com ração perdeu o sistema de freios durante a descida da Rodovia Municipal Elísio de Paula Teixeira, em frente à conhecida Curva do Coxo, ponto considerado crítico da via.
Segundo o relato do motorista, ao perceber a falha mecânica, ele tomou uma decisão rápida para evitar uma tragédia maior: direcionou o caminhão contra o barranco às margens da rodovia. O veículo, de dois eixos, seguia com carga de ração com destino à cidade de Botucatu.
Além do condutor, havia outro ocupante no caminhão. Apesar do susto e dos danos materiais, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves, e não houve necessidade de acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
O motorista informou que a seguradora da empresa foi acionada e que a equipe aguardava no local a retirada da carga. A ocorrência foi atendida pelos guardas civis municipais Leandro, Roque e Bezerra, com apoio da Defesa Civil, que atuou na sinalização da via, no controle da área e na prevenção de novos acidentes.