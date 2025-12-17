A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, promove nos dias 05 e 06 de janeiro a Campanha de Castração Gratuita de cães e gatos. Ao todo, serão disponibilizadas 400 vagas para o procedimento.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o controle populacional de animais, além de contribuir diretamente para a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos pets. A campanha também busca conscientizar a população sobre a importância da guarda responsável, prevenindo abandonos e reduzindo riscos à saúde pública.
Cada CPF poderá inscrever até três animais. No momento da inscrição, os tutores receberão todas as orientações sobre data, horário e local da castração. As inscrições podem ser feitas presencialmente na sede da Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal, localizada na rua dos Mandis, s/n, no bairro Jupiá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, e aos sábados, das 8h às 11h. Também é possível se inscrever pelos telefones (19) 3434-3888 (WhatsApp) ou (19) 3427-2721, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.