A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, promove nos dias 05 e 06 de janeiro a Campanha de Castração Gratuita de cães e gatos. Ao todo, serão disponibilizadas 400 vagas para o procedimento.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o controle populacional de animais, além de contribuir diretamente para a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos pets. A campanha também busca conscientizar a população sobre a importância da guarda responsável, prevenindo abandonos e reduzindo riscos à saúde pública.