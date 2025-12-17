Mesmo em cozinhas aparentemente limpas, a presença de baratas ainda é uma realidade comum. Esses insetos buscam ambientes específicos para se esconder, e um eletrodoméstico muito usado no dia a dia costuma reunir as condições ideais para isso — passando despercebido pela maioria das pessoas.

Segundo especialistas em controle de pragas, o fator decisivo não é apenas a comida, mas a combinação entre temperatura elevada, locais escuros e estruturas que dificultam a limpeza frequente.

Onde o problema realmente começa