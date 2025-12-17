17 de dezembro de 2025
QUE NOJO!

VEJA qual é o eletrodoméstico que mais atrai baratas na sua casa

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem gerada por IA

Mesmo em cozinhas aparentemente limpas, a presença de baratas ainda é uma realidade comum. Esses insetos buscam ambientes específicos para se esconder, e um eletrodoméstico muito usado no dia a dia costuma reunir as condições ideais para isso — passando despercebido pela maioria das pessoas.

Segundo especialistas em controle de pragas, o fator decisivo não é apenas a comida, mas a combinação entre temperatura elevada, locais escuros e estruturas que dificultam a limpeza frequente.

Onde o problema realmente começa

O abrigo favorito das baratas não está, necessariamente, na área onde os alimentos são preparados. O risco maior se concentra nas partes menos visíveis do eletrodoméstico, como compartimentos internos, saídas de ar e região do motor. Esses pontos acumulam resíduos com facilidade e permanecem aquecidos por longos períodos.

Com o tempo, migalhas e gordura criam um ambiente propício para que os insetos se instalem sem serem notados.

Como elas entram sem chamar atenção

As baratas utilizam pequenas frestas, aberturas de ventilação e encaixes da estrutura externa para acessar o interior do aparelho. Por serem extremamente ágeis e resistentes, conseguem atravessar espaços mínimos e permanecem escondidas durante o dia.

Na maioria dos casos, o problema só é percebido quando o inseto aparece repentinamente ou quando surgem odores fortes e incomuns.

Sinais que indicam infestação

Alguns indícios ajudam a identificar a presença das baratas antes que elas se espalhem pela cozinha. Entre os mais comuns estão:

  • insetos saindo por frestas ou laterais do eletrodoméstico;
  • cheiro desagradável vindo das áreas de ventilação;
  • manchas escuras próximas às aberturas;
  • falhas no funcionamento causadas por danos internos.

O que fazer para evitar o problema

A principal forma de prevenção está na manutenção da limpeza e na atenção aos detalhes que costumam passar despercebidos. Medidas simples no dia a dia reduzem significativamente o risco de infestação.

Entre as ações recomendadas estão:

  • limpar regularmente a parte externa e as áreas menos visíveis do aparelho;
  • evitar acúmulo de gordura e restos de alimentos;
  • manter a cozinha organizada, sem comida exposta;
  • vedar frestas e espaços ao redor do eletrodoméstico.

Esses cuidados ajudam a manter o ambiente mais seguro e reduzem riscos à saúde causados pela presença de pragas.

