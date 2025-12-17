Em diferentes regiões do país, crianças pequenas escreveram — ou ditaram — pedidos que fogem do imaginário comum do Natal. Em vez de jogos ou bonecas, surgem solicitações por objetos que simbolizam proteção, companhia ou ajuda para familiares atingidos por crimes armados.

Pedidos de brinquedos costumam ocupar as cartas enviadas ao Papai Noel nesta época do ano. Mas, em centenas de mensagens entregues à tradicional campanha de Natal dos Correios, o que aparece antes dos desejos infantis é algo mais urgente: medo, insegurança e marcas deixadas pela violência cotidiana.

Na Região Metropolitana de Salvador, uma menina de 7 anos surpreendeu ao colocar seu próprio presente em segundo plano. Antes de falar de uma boneca, ela pediu ao Papai Noel uma cadeira de rodas elétrica para o irmão de 12 anos, que ficou paraplégico após ser atingido por uma bala perdida ainda bebê. A família vive hoje em Lauro de Freitas, município que, mesmo fora do ranking nacional recente, segue entre os mais violentos da Bahia, segundo dados do Atlas da Violência 2024.

O episódio que mudou a vida do menino aconteceu durante uma execução na rua onde ele estava com o pai. Desde então, a rotina familiar é marcada por adaptações, limitações físicas e tentativas de manter a infância viva apesar do trauma. O equipamento pedido na carta representa mais autonomia e qualidade de vida — algo fora do alcance financeiro da família.

Pedidos por “proteção” também aparecem em cartas escritas por crianças do Rio de Janeiro. Em uma favela da capital, dois alunos de 6 anos, ainda em processo de alfabetização, pediram à professora que registrasse seus desejos. Um deles solicitou um dinossauro para não se sentir sozinho quando há tiroteios; o outro pediu um urso para dormir no chão com ele durante os disparos. Ambos associam o brinquedo à ideia de segurança.

Violência armada deixa marcas profundas no desenvolvimento infantil