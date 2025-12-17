Todos os anos, quando o Natal se aproxima, um assunto reaparece com força nas mesas e grupos de família: afinal, a uva-passa merece ou não espaço na ceia? Para alguns, ela é indispensável e dá personalidade aos pratos. Para outros, é um ingrediente que deveria passar longe do cardápio natalino. Entre amor e rejeição, a fruta segue como um dos maiores símbolos das polêmicas gastronômicas de fim de ano no Brasil.
VEJA MAIS:
- Frutas, chocolate ou diet: qual panetone é a melhor escolha? VEJA
- Catedral de Piracicaba terá programação especial no final do ano
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Uma pesquisa da Ticket, empresa de vale-refeição e vale-alimentação, ajuda a dimensionar essa divisão. O levantamento aponta que 37% das pessoas trabalhadoras colocariam uva-passa em praticamente tudo na ceia. Já 43% dizem não se importar com a presença do ingrediente, enquanto apenas 20% afirmam não gostar da fruta desidratada.
Para além da discussão de gosto pessoal, especialistas lembram que a uva-passa tem atributos nutricionais relevantes. Segundo Bárbara Tonsic, professora do curso de Nutrição EAD da UniCesumar, o processo de desidratação concentra nutrientes importantes. “Ela é uma fonte rápida de energia por ter maior teor de açúcares naturais e contém fibras solúveis que auxiliam o funcionamento do intestino e a saúde da microbiota”, explica.
Outro ponto positivo está na variedade de vitaminas e minerais presentes na fruta, como vitaminas do complexo B e vitamina A, além de potássio, magnésio, cálcio, ferro e cobre. Esses nutrientes contribuem para o metabolismo energético e para o bom funcionamento do organismo. Ainda assim, a nutricionista alerta para o consumo consciente. “Por ser mais concentrada, é fácil exagerar. A moderação é essencial para aproveitar os benefícios sem excessos”, destaca.
A cor da uva-passa também faz diferença. As versões mais escuras concentram maior quantidade de compostos antioxidantes, como resveratrol e flavonoides, associados à proteção celular e ao combate ao envelhecimento precoce. Já as claras ou verdes têm menor teor dessas substâncias, mas continuam sendo uma alternativa nutritiva e versátil.
Na cozinha, a fruta vai muito além do tradicional arroz natalino. Ela pode aparecer em salpicões, farofas, caponatas, tortas e até pratos com carnes, como frango e cordeiro. Combinações com maçã, abacaxi, castanhas e queijos salgados ajudam a equilibrar o sabor agridoce e agradar até quem costuma torcer o nariz para o ingrediente.
Além da ceia, a uva-passa também pode ser uma aliada no dia a dia. Prática e fácil de transportar, é bastante utilizada por corredores e praticantes de atividades físicas para reposição rápida de energia. “O segredo está em saber onde e como usar. Quando bem combinada, ela agrega sabor e benefícios à alimentação”, conclui a docente.
No fim das contas, amar ou odiar uva-passa pode ser questão de preferência, mas é inegável que a fruta continua firme como protagonista das discussões natalinas — e com bons argumentos nutricionais para se manter no prato.