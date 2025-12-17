Uma pesquisa da Ticket, empresa de vale-refeição e vale-alimentação, ajuda a dimensionar essa divisão. O levantamento aponta que 37% das pessoas trabalhadoras colocariam uva-passa em praticamente tudo na ceia. Já 43% dizem não se importar com a presença do ingrediente, enquanto apenas 20% afirmam não gostar da fruta desidratada.

Todos os anos, quando o Natal se aproxima, um assunto reaparece com força nas mesas e grupos de família: afinal, a uva-passa merece ou não espaço na ceia? Para alguns, ela é indispensável e dá personalidade aos pratos. Para outros, é um ingrediente que deveria passar longe do cardápio natalino. Entre amor e rejeição, a fruta segue como um dos maiores símbolos das polêmicas gastronômicas de fim de ano no Brasil.

Para além da discussão de gosto pessoal, especialistas lembram que a uva-passa tem atributos nutricionais relevantes. Segundo Bárbara Tonsic, professora do curso de Nutrição EAD da UniCesumar, o processo de desidratação concentra nutrientes importantes. “Ela é uma fonte rápida de energia por ter maior teor de açúcares naturais e contém fibras solúveis que auxiliam o funcionamento do intestino e a saúde da microbiota”, explica.

Outro ponto positivo está na variedade de vitaminas e minerais presentes na fruta, como vitaminas do complexo B e vitamina A, além de potássio, magnésio, cálcio, ferro e cobre. Esses nutrientes contribuem para o metabolismo energético e para o bom funcionamento do organismo. Ainda assim, a nutricionista alerta para o consumo consciente. “Por ser mais concentrada, é fácil exagerar. A moderação é essencial para aproveitar os benefícios sem excessos”, destaca.

A cor da uva-passa também faz diferença. As versões mais escuras concentram maior quantidade de compostos antioxidantes, como resveratrol e flavonoides, associados à proteção celular e ao combate ao envelhecimento precoce. Já as claras ou verdes têm menor teor dessas substâncias, mas continuam sendo uma alternativa nutritiva e versátil.