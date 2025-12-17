Mesmo com dieta e rotina ativa, muita gente se depara com um obstáculo frustrante: o peso simplesmente para de cair. O fenômeno é mais frequente do que parece e ajuda a explicar por que o controle do excesso de gordura ainda é um desafio no país. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) indicam que 34,66% dos brasileiros apresentaram algum grau de obesidade em 2024, reforçando a necessidade de estratégias individualizadas e acompanhamento contínuo.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Segundo a nutricionista Fernanda Lopes, da Six Clínic — plataforma digital voltada ao cuidado em obesidade e sobrepeso — a estagnação faz parte do processo, mas não deve ser ignorada. “O corpo é adaptável. Quando percebe mudanças prolongadas, passa a economizar energia. Se não houver ajustes, a perda de peso desacelera”, explica. A seguir, a especialista aponta erros recorrentes que contribuem para o platô e como corrigi-los.