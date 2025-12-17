Mesmo com dieta e rotina ativa, muita gente se depara com um obstáculo frustrante: o peso simplesmente para de cair. O fenômeno é mais frequente do que parece e ajuda a explicar por que o controle do excesso de gordura ainda é um desafio no país. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) indicam que 34,66% dos brasileiros apresentaram algum grau de obesidade em 2024, reforçando a necessidade de estratégias individualizadas e acompanhamento contínuo.
Segundo a nutricionista Fernanda Lopes, da Six Clínic — plataforma digital voltada ao cuidado em obesidade e sobrepeso — a estagnação faz parte do processo, mas não deve ser ignorada. “O corpo é adaptável. Quando percebe mudanças prolongadas, passa a economizar energia. Se não houver ajustes, a perda de peso desacelera”, explica. A seguir, a especialista aponta erros recorrentes que contribuem para o platô e como corrigi-los.
Ignorar o impacto do sono e do estresse no metabolismo
Dormir pouco e viver sob pressão constante interfere diretamente nos hormônios que regulam fome, saciedade e acúmulo de gordura. A elevação do cortisol, por exemplo, favorece retenção de líquidos e dificulta a queima de gordura corporal. Medidas simples, como horários regulares para dormir, pausas de relaxamento ao longo do dia e redução do uso de telas à noite, ajudam a restabelecer o equilíbrio fisiológico.
Manter a mesma rotina após perder peso
À medida que o corpo emagrece, o gasto energético diário diminui. Persistir com o mesmo padrão alimentar e nível de atividade física reduz o déficit calórico e favorece a estabilização do peso. “Pequenas mudanças já fazem diferença, como variar a intensidade dos movimentos, rever combinações alimentares e priorizar proteínas”, orienta Fernanda.
Comer por emoção sem perceber
Nem toda vontade de comer vem do estômago. A chamada fome emocional surge de forma repentina, costuma pedir alimentos mais calóricos e está ligada a sentimentos como ansiedade, cansaço ou tédio. Diferenciar esse impulso da fome fisiológica — que aparece aos poucos e permite escolhas mais equilibradas — é fundamental para evitar excessos que sabotam os resultados.
Tentar resolver tudo sem apoio profissional
Os primeiros quilos costumam desaparecer rapidamente, mas o platô exige ajustes técnicos. Sem orientação, muitas pessoas repetem estratégias que já não funcionam. “O acompanhamento especializado permite identificar detalhes invisíveis no dia a dia e propor mudanças específicas”, afirma a nutricionista. O formato online, segundo ela, ampliou o acesso ao suporte contínuo, com planos personalizados e monitoramento frequente.
A mensagem final é clara: quando o peso estaciona, insistir nas mesmas práticas raramente resolve. Ajustes inteligentes, aliados a suporte profissional, são decisivos para retomar o progresso e manter resultados sustentáveis ao longo do tempo.