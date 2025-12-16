No bairro Nova Iguaçu, está em construção uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, com um investimento total de R$ 6.859.226,97. A unidade tem previsão de atender 350 estudantes.

A Prefeitura de Piracicaba, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, reporta a fase final das obras de três novas unidades escolares. O projeto visa expandir a capacidade de atendimento da rede municipal de ensino com a entrega dos novos espaços.

A estrutura é composta por 13 salas de aula, quatro salas administrativas, cozinha, despensa, banheiros, abrigo para resíduos recicláveis e rampa de acessibilidade. A escola também contará com uma quadra poliesportiva coberta, área externa para recreação e estacionamento. A obra avança para as etapas de acabamento e adequações externas.

Tatuapé: Retomada de obra em Educação Infantil

No Tatuapé, a construção da nova unidade de Educação Infantil, situada na rua Godofredo Bulhões Ferreira Carvalho, foi retomada após quatro anos de interrupção. A finalização da obra, com investimento de R$ 1.937.178,40, adicionará 188 novas vagas.

Os serviços finais em execução incluem pintura e instalações elétricas e hidráulicas. O terreno possui 2.180 metros quadrados, com 775,85 metros quadrados de área construída. O projeto abrange hall de entrada, pátio coberto, refeitório, salas de creche e pré-escola, solários, cozinha, lactário, almoxarifado, fraldário, playground, lavanderia e vestiários.