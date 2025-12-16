16 de dezembro de 2025
INVESTIMENTO

Prefeitura avança na construção de nova escola em Piracicaba

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Divulgação
Investimento em reformas e construção de escolas se aproxima aos R$9 milhões este ano
Investimento em reformas e construção de escolas se aproxima aos R$9 milhões este ano

A Prefeitura de Piracicaba, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, reporta a fase final das obras de três novas unidades escolares. O projeto visa expandir a capacidade de atendimento da rede municipal de ensino com a entrega dos novos espaços.

Nova Iguaçu: Escola de Ensino Fundamental em conclusão

No bairro Nova Iguaçu, está em construção uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, com um investimento total de R$ 6.859.226,97. A unidade tem previsão de atender 350 estudantes.

A estrutura é composta por 13 salas de aula, quatro salas administrativas, cozinha, despensa, banheiros, abrigo para resíduos recicláveis e rampa de acessibilidade. A escola também contará com uma quadra poliesportiva coberta, área externa para recreação e estacionamento. A obra avança para as etapas de acabamento e adequações externas.

Tatuapé: Retomada de obra em Educação Infantil

No Tatuapé, a construção da nova unidade de Educação Infantil, situada na rua Godofredo Bulhões Ferreira Carvalho, foi retomada após quatro anos de interrupção. A finalização da obra, com investimento de R$ 1.937.178,40, adicionará 188 novas vagas.

Os serviços finais em execução incluem pintura e instalações elétricas e hidráulicas. O terreno possui 2.180 metros quadrados, com 775,85 metros quadrados de área construída. O projeto abrange hall de entrada, pátio coberto, refeitório, salas de creche e pré-escola, solários, cozinha, lactário, almoxarifado, fraldário, playground, lavanderia e vestiários.

Artemis: Restauração de Prédio Histórico para Educação Infantil
No distrito de Artemis, um investimento de R$ 5 milhões é destinado à reforma e ampliação do antigo grupo escolar, um edifício histórico na avenida Fioravante Cenedese que estava inativo há mais de 30 anos. A unidade proporcionará 280 novas vagas para a Educação Infantil.

O prédio, classificado como patrimônio histórico pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac), está sendo integralmente restaurado, seguindo as diretrizes técnicas exigidas. A edificação totaliza 1.110 metros quadrados e é dividida em três blocos: administrativo, serviços/refeitório e educacional, com sete salas de aula.

A reforma contempla a instalação de sistemas de climatização, prevenção de incêndios e monitoramento 24 horas. A área externa contará com playground e espaço de lazer. A unidade foi denominada oficialmente como Kazue Otsubo – Kazé, conforme a Lei Municipal nº 10.275/2025.

