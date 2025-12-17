Uma estratégia de roubo de dados via WhatsApp, SMS e e-mail tem como alvo usuários no Brasil e na América Latina. O método utiliza arquivos de imagem, principalmente no formato SVG, para direcionar vítimas a páginas falsas e capturar credenciais de acesso a contas bancárias.
O formato de imagem SVG permite a inserção de códigos ocultos em sua estrutura. Diferente de formatos tradicionais como JPEG ou PNG, o SVG pode executar comandos que redirecionam o navegador para sites externos sem a necessidade de downloads de aplicativos ou instalações.
Ao clicar na imagem, o usuário é levado a uma interface que replica o design de instituições financeiras ou prestadoras de serviço. Os dados inseridos nesses formulários são enviados diretamente aos criminosos, que realizam movimentações financeiras no home banking da vítima.
Temas utilizados para enganar usuários
As abordagens exploram situações cotidianas e períodos sazonais para induzir o clique. Entre os conteúdos mais comuns estão:
- Cartões virtuais de Natal e Ano Novo;
- Notificações sobre faturas de energia, água ou internet em atraso;
- Comprovantes de pagamento e documentos corporativos fictícios;
- Alertas de urgência sobre interrupção de serviços.
Barreiras de segurança e detecção
A fraude apresenta eficácia porque o formato SVG é lido como um arquivo de imagem padrão pela maioria dos sistemas operacionais e navegadores. Isso permite que o código malicioso evite o bloqueio de filtros automáticos que costumam identificar arquivos executáveis (como .exe ou .apk).
Especialistas em segurança digital orientam as seguintes medidas de proteção:
- Verificação de origem: Não abrir arquivos de números desconhecidos ou contatos que enviem mensagens fora do padrão habitual.
- Atenção à extensão: Desconfiar de imagens recebidas que possuam a extensão .svg, especialmente em contextos de cobrança ou felicitações.
- Canais oficiais: Consultar pendências financeiras diretamente nos aplicativos oficiais dos bancos ou empresas, evitando links externos.
- Atualização de sistemas: Manter o sistema operacional do celular e os navegadores atualizados com os últimos pacotes de segurança.