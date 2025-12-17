Uma estratégia de roubo de dados via WhatsApp, SMS e e-mail tem como alvo usuários no Brasil e na América Latina. O método utiliza arquivos de imagem, principalmente no formato SVG, para direcionar vítimas a páginas falsas e capturar credenciais de acesso a contas bancárias.

VEJA MAIS:



O formato de imagem SVG permite a inserção de códigos ocultos em sua estrutura. Diferente de formatos tradicionais como JPEG ou PNG, o SVG pode executar comandos que redirecionam o navegador para sites externos sem a necessidade de downloads de aplicativos ou instalações.