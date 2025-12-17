Com a chegada de dezembro, milhões de brasileiros convivem com um problema que se repete ano após ano: quedas frequentes de energia elétrica. O fenômeno não é fruto do acaso. Ele surge da combinação entre o aumento expressivo do consumo e as chuvas típicas do verão, que colocam à prova a capacidade da rede elétrica em diversas regiões do país.

O período reúne fatores que elevam o risco de apagões: calor intenso, comércio aquecido, férias escolares e tempestades rápidas, muitas vezes acompanhadas de raios e ventos fortes. O resultado é um sistema operando no limite, mais vulnerável a falhas e interrupções.

Consumo elevado pressiona a rede elétrica