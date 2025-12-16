O estado de São Paulo entra em estado de atenção nesta terça-feira, 16 de dezembro, devido à aproximação de instabilidades atmosféricas. A condição também afeta Piracicaba, que pode registrar mudanças no tempo ao longo do dia.

De acordo com a previsão, essas instabilidades devem provocar temporais em diversas regiões do estado. Há possibilidade de ocorrência de ventos fortes, queda de granizo e volumes significativos de chuva, especialmente em períodos de maior instabilidade.