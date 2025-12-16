16 de dezembro de 2025
Piracicaba entra em estado de atenção para temporais; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
O estado de São Paulo entra em estado de atenção nesta terça-feira, 16 de dezembro, devido à aproximação de instabilidades atmosféricas. A condição também afeta Piracicaba, que pode registrar mudanças no tempo ao longo do dia.

De acordo com a previsão, essas instabilidades devem provocar temporais em diversas regiões do estado. Há possibilidade de ocorrência de ventos fortes, queda de granizo e volumes significativos de chuva, especialmente em períodos de maior instabilidade.

Na última semana, Piracicaba já foi atingida por temporais que causaram transtornos em diferentes pontos da cidade. Foram registrados casos de árvores caídas, postes danificados e alagamentos em ruas e avenidas.

A previsão se estenderá até sexta-feira, (19), onde deverá ocorrer pancadas de chuva a tarde e a noite. A orientação é para que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e adote medidas preventivas durante os períodos de chuva intensa. Órgãos municipais seguem em alerta para o atendimento de ocorrências relacionadas às condições climáticas.

