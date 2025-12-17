Vale lembrar que, neste ano, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, recebeu aproximadamente R$118 milhões para investir em reformas no setor. A quantia, segundo a administração pública, representa 360% a mais que na última gestão. Em 2024, o orçamento realizado foi de R$25,8 milhões, já em 2023, os valores chegaram a R$3,5 milhões.

A Prefeitura de Piracicaba anunciou nesta quarta-feira (17), em coletiva de imprensa, a projeção de investimento no SEMAE de R$250 milhões para os próximos três anos.

O planejamento é voltado para a redução de perda de água tratada, que chegou a 54% em 2025, além da falta de água recorrente em alguns bairros.

Ao JP, o prefeito Helinho Zanatta comentou sobre a projeção e como o valor será utilizado em reformas e novas construções: “Estamos fazendo aqui junto com o SEMAE, um investimento de R$118 milhões no decorrer deste ano que tá se encerrando. [...] Agora a gente, se Deus quiser, tá dando segurança hídrica para que a gente não tenha essa falta de água absurda. E vamos investir nos próximos 3 anos no SEMAE mais R$250 milhões de água e tratamento de esgoto. Nós vamos fazer troca de rede de toda a região central de Piracicaba, que é o maior gargalo nosso, porque é a região que mais vaza. Nós vamos fazer troca de rede nas regiões da Raposo Tavares, na região lá do Kobayat Líbano, o São Francisco, toda aquela região também precisa de troca", disse.

“Nós vamos investir em novas adutoras, vamos ampliar a captação de água, trocando a adutora principal de captação do Capim Fino, que é uma obra de mais de R$70 milhões. Ou seja, são obras que não são feitas separadamente. É um conjunto que vai dar o resultado, que se Deus quiser, Piracicaba além de ter segurança hídrica, vai ter condição de desenrolar outros investimentos para Casa Popular, para loteamentos, para que a cidade continua crescendo no seu ramo imobiliário, gerando emprego, gerando renda e trazendo moradia”, completou.