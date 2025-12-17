O bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, conduzirá a programação litúrgica de encerramento de 2025 e início de 2026 na Catedral Santo Antônio. O cronograma oficial abrange o Natal, o encerramento do Jubileu da Esperança e o início das comemorações do bicentenário da Festa do Divino Espírito Santo.

Programação de Natal

As atividades têm início na véspera de Natal, 24 de dezembro, com a Missa da Noite às 19h30. No dia 25, a Catedral mantém horários de missas solenes às 9h e às 18h30. As demais paróquias da diocese possuem calendários próprios, e a orientação é que os fiéis consultem diretamente as secretarias locais para os horários específicos.

Relíquia de Carlo Acutis e Jubileu