O bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, conduzirá a programação litúrgica de encerramento de 2025 e início de 2026 na Catedral Santo Antônio. O cronograma oficial abrange o Natal, o encerramento do Jubileu da Esperança e o início das comemorações do bicentenário da Festa do Divino Espírito Santo.
- Novas tempestades podem atingir Piracicaba
- Golpe é desmantelado em conhecido centro automotivo de Piracicaba
Programação de Natal
As atividades têm início na véspera de Natal, 24 de dezembro, com a Missa da Noite às 19h30. No dia 25, a Catedral mantém horários de missas solenes às 9h e às 18h30. As demais paróquias da diocese possuem calendários próprios, e a orientação é que os fiéis consultem diretamente as secretarias locais para os horários específicos.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Relíquia de Carlo Acutis e Jubileu
No dia 28 de dezembro, às 10h30, ocorre a recepção da relíquia de primeiro grau de São Carlo Acutis. O fragmento ósseo do santo chega à Catedral após percorrer diversas paróquias da região.
Esta celebração marca dois momentos distintos para a comunidade católica:
- Encerramento do Jubileu da Esperança: Conclusão do ano jubilar de 2025.
- Bicentenário da Festa do Divino: Abertura oficial dos 200 anos da festividade em Piracicaba, incluindo o envio das bandeiras para as sete regiões pastorais.
Solenidades de Ano Novo
As celebrações de transição de ano ocorrem em dois momentos presididos pelo bispo diocesano:
- 31 de dezembro (19h30): Missa da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus.
- 1º de janeiro (09h00): Missa do Dia Mundial da Paz e Solenidade de Maria, Mãe de Deus, marcando o início do ano civil de 2026.