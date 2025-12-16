Tradicional nas ceias de fim de ano, o panetone aparece nas mesas brasileiras em diferentes versões: frutas, chocolate, diet, integral, funcional ou premium. Mas afinal, qual delas é a mais saudável? A resposta não está apenas no sabor, e sim na composição e na quantidade consumida.

Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, a nutricionista Liliane Camuzzo Ortiz explica que o valor calórico do panetone varia principalmente de acordo com a quantidade de gorduras adicionadas na receita. “Em média, uma fatia de panetone de frutas de 80 gramas tem entre 250 e 300 calorias. O que vai definir o aumento da ingestão calórica é a quantidade ingerida e, principalmente, a quantidade de gorduras totais utilizadas na fabricação”, afirma.