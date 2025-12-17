A proposta teve como relator o deputado estadual Alex Madureira, responsável por conduzir a análise técnica do projeto, consolidar as emendas apresentadas pelos parlamentares e apresentar o parecer final aprovado em plenário. À frente da relatoria do Orçamento Geral do Estado, Madureira atuou na mediação entre as demandas regionais e as diretrizes fiscais do governo, buscando equilíbrio entre investimento público e responsabilidade orçamentária.

O Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o Orçamento Estadual para o exercício de 2026, que prevê uma receita de R$ 382,3 bilhões. O texto define as diretrizes para a aplicação dos recursos públicos no próximo ano e estabelece prioridades em áreas consideradas essenciais, como segurança pública, saúde, proteção social e políticas de atendimento à população mais vulnerável.

“O Orçamento é o instrumento que transforma planejamento em políticas públicas. Nosso trabalho foi garantir equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, assegurar recursos para áreas essenciais, que impactam diretamente a vida das pessoas”, afirmou o parlamentar durante a tramitação do projeto.

Ao longo da discussão na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, o relatório incorporou investimentos estratégicos voltados tanto para ações estruturantes quanto para o fortalecimento de serviços públicos em diferentes regiões do estado. A construção do texto final levou em conta critérios técnicos, a viabilidade financeira das propostas e o diálogo com deputados de diversas bancadas.

Na área de segurança pública, o Orçamento aprovado prevê a destinação de R$ 15 milhões para a aquisição de um imóvel destinado ao Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), medida que amplia a estrutura física e fortalece a capacidade operacional da corporação na região de Piracicaba.