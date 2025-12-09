Piracicaba e municípios da região vão receber importantes investimentos do Governo do Estado voltados a áreas como saneamento, recursos hídricos, resíduos sólidos e bem-estar animal. O anúncio ocorreu durante agenda oficial em São Paulo e contou com a presença do deputado estadual Alex Madureira, do prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, da primeira-dama do município, Walkíria Zanatta, e do presidente do Semae, Ronald Pereira.
VEJA MAIS:
- IML Piracicaba terá R$4 milhões após ação do Dep. Alex Madureira
- Exportações caem e importações sobem, aponta Ciesp Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
No total, o pacote soma mais de R$ 760 milhões destinados a mais de 100 cidades paulistas. Parte dos recursos será aplicada em obras de drenagem, esgotamento sanitário, controle de perdas de água, manejo de resíduos e ações de segurança hídrica.
Piracicaba receberá o valor de R$ 16 milhões para a substituição de redes de distribuição de água e troca de ramais pelo Método Não Destrutivo (MND), referente ao projeto de redução de perdas e setorização no bairro Vila Independência, aprovado pelos Comitês PCJ em agosto deste ano. Desse valor, R$ 16.006.033,67 será custeado pelo Fehidro, com contrapartida da autarquia na ordem de R$ 1.778.448,23.
Segundo o deputado Alex Madureira, a iniciativa representa um avanço significativo para fortalecer os serviços de distribuição de água e garantir mais qualidade de vida à população. A presença de autoridades municipais e estaduais reforçou o alinhamento institucional para que Piracicaba continue sendo contemplada por novos investimentos e programas estruturantes.