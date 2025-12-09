Piracicaba e municípios da região vão receber importantes investimentos do Governo do Estado voltados a áreas como saneamento, recursos hídricos, resíduos sólidos e bem-estar animal. O anúncio ocorreu durante agenda oficial em São Paulo e contou com a presença do deputado estadual Alex Madureira, do prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, da primeira-dama do município, Walkíria Zanatta, e do presidente do Semae, Ronald Pereira.

No total, o pacote soma mais de R$ 760 milhões destinados a mais de 100 cidades paulistas. Parte dos recursos será aplicada em obras de drenagem, esgotamento sanitário, controle de perdas de água, manejo de resíduos e ações de segurança hídrica.