A Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou, nesta terça-feira (09), o parecer favorável ao Projeto de Lei Complementar 114/2023, apresentado pelo deputado Alex Madureira (PL), que institui o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP).

O conselho reunirá representantes dos 24 municípios da região, responsáveis por deliberar sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI). O plano abrange temas como uso do solo, transporte, sistema viário, habitação, saneamento, meio ambiente, desenvolvimento econômico, políticas sociais, além de esporte, lazer e turismo.