Os resultados vêm de um estudo internacional realizado em centros dos Estados Unidos e da Europa. Após 12 meses de acompanhamento, mais de 80% dos participantes apresentaram melhora significativa da visão, especialmente na região central do campo visual, essencial para atividades do dia a dia como leitura e reconhecimento de formas.

Um avanço da medicina oftalmológica reacende a esperança de milhões de pessoas que convivem com a perda progressiva da visão. Um sistema inovador, que une um microchip implantado na retina e óculos com tecnologia avançada, demonstrou capacidade de restaurar parte da visão central em pacientes com degeneração macular relacionada à idade (DMRI), uma das principais causas de cegueira em idosos.

Diferente de tratamentos convencionais, o sistema atua substituindo a função dos fotorreceptores danificados da retina. O implante — menor que a cabeça de um alfinete — trabalha em conjunto com óculos equipados com câmera. As imagens captadas são processadas externamente, aprimoradas digitalmente e enviadas ao chip, que transforma essas informações em estímulos elétricos.

Esses sinais são então conduzidos pelas células remanescentes da retina até o cérebro, permitindo que o paciente volte a perceber imagens. Segundo os pesquisadores, o método depende da preservação parcial das estruturas internas do olho, o que torna o tratamento indicado para casos específicos da DMRI atrófica.

Resultados que impactam a rotina

Durante os testes, pacientes conseguiram avançar, em média, cinco linhas nas tabelas oftalmológicas padrão, o equivalente a uma melhora de cerca de 25 letras. Em alguns casos, a acuidade visual chegou a aproximadamente metade do padrão considerado normal (20/20), um ganho expressivo para quem antes tinha visão central comprometida.