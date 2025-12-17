Estão abertas até quinta-feira (18), as inscrições para a formação gratuita de auxiliar de manutenção industrial em Piracicaba. O projeto é uma cooperação entre a Raízen, a Prefeitura Municipal — via Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda —, o Sest Senat e a SM Treinamentos. Ao todo, são oferecidas 25 vagas para o período noturno.

VEJA MAIS:



Requisitos e Inscrições

Os interessados devem realizar a inscrição por meio de formulário eletrônico disponível no endereço: https://airtable.com/appFF5w7i3eFm21iA/pagZtSZK46t1Eo9fh/form. Os critérios de seleção incluem:

Idade mínima de 18 anos;

Ensino médio completo;

Disponibilidade para aulas presenciais à noite;

Não possuir vínculo empregatício atual com a Raízen.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Detalhes da Formação