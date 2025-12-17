17 de dezembro de 2025
COMO PARTICIPAR

Inscrições para curso gratuito da Raízen irão até amanhã (18)

Por Bruno Mendes/JP |
Tempo de leitura: 1 min
Foto: Divulgação
Ao todo, são oferecidas 25 vagas para o período noturno
Ao todo, são oferecidas 25 vagas para o período noturno

Estão abertas até quinta-feira (18), as inscrições para a formação gratuita de auxiliar de manutenção industrial em Piracicaba. O projeto é uma cooperação entre a Raízen, a Prefeitura Municipal — via Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda —, o Sest Senat e a SM Treinamentos. Ao todo, são oferecidas 25 vagas para o período noturno.

Requisitos e Inscrições

Os interessados devem realizar a inscrição por meio de formulário eletrônico disponível no endereço: https://airtable.com/appFF5w7i3eFm21iA/pagZtSZK46t1Eo9fh/form. Os critérios de seleção incluem:

  • Idade mínima de 18 anos;
  • Ensino médio completo;
  • Disponibilidade para aulas presenciais à noite;
  • Não possuir vínculo empregatício atual com a Raízen.
Detalhes da Formação

As aulas presenciais ocorrerão na sede do Sest Senat de Piracicaba, localizada na Rua Rossini Pinto, 200, no Jardim Panorama, com início previsto para janeiro de 2026. O conteúdo programático abrange:

  • Leitura e interpretação de instrumentos de medição;
  • Lubrificação e montagem de componentes mecânicos;
  • Diagnóstico de falhas;
  • Rotinas de manutenção preventiva e corretiva;
  • Normas de segurança do trabalho.

Após o término do curso, os alunos serão submetidos a um processo de seleção para possíveis contratações pela Raízen. A empresa informou que a iniciativa prioriza a diversidade, com foco em gênero, etnia, pessoas com deficiência e público LGBTQIAPN+.

