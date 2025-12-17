Estão abertas até quinta-feira (18), as inscrições para a formação gratuita de auxiliar de manutenção industrial em Piracicaba. O projeto é uma cooperação entre a Raízen, a Prefeitura Municipal — via Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda —, o Sest Senat e a SM Treinamentos. Ao todo, são oferecidas 25 vagas para o período noturno.
Requisitos e Inscrições
Os interessados devem realizar a inscrição por meio de formulário eletrônico disponível no endereço: https://airtable.com/appFF5w7i3eFm21iA/pagZtSZK46t1Eo9fh/form. Os critérios de seleção incluem:
- Idade mínima de 18 anos;
- Ensino médio completo;
- Disponibilidade para aulas presenciais à noite;
- Não possuir vínculo empregatício atual com a Raízen.
Detalhes da Formação
As aulas presenciais ocorrerão na sede do Sest Senat de Piracicaba, localizada na Rua Rossini Pinto, 200, no Jardim Panorama, com início previsto para janeiro de 2026. O conteúdo programático abrange:
- Leitura e interpretação de instrumentos de medição;
- Lubrificação e montagem de componentes mecânicos;
- Diagnóstico de falhas;
- Rotinas de manutenção preventiva e corretiva;
- Normas de segurança do trabalho.
Após o término do curso, os alunos serão submetidos a um processo de seleção para possíveis contratações pela Raízen. A empresa informou que a iniciativa prioriza a diversidade, com foco em gênero, etnia, pessoas com deficiência e público LGBTQIAPN+.