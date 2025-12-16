O centro automotivo de Piracicaba que virou alvo da Polícia Civil tem mais de 60 reclamações registradas por clientes. A empresa, que foi vistoriada na manhã desta segunda-feira (15), com apoio da Romu e da Guarda Civil Municipal, responde a 17 inquéritos policiais.

Localizado na avenida Doutor Paulo de Moraes, o centro automotivo conhecido como “Pneu” era um dos mais movimentados da cidade. Segundo as denúncias, clientes levavam o carro para serviços simples, como troca de pneus ou alinhamento, e saíam assustados com orçamentos que saltavam de R$ 500 para mais de R$ 20 mil.

De acordo com a Polícia, muitos clientes eram pressionados a autorizar os serviços na hora, sob ameaça de que o veículo estaria em risco. Mesmo quem pagou relata peças de baixa qualidade, serviços mal feitos ou que sequer foram executados.

A loja de Piracicaba faz parte de uma rede com outras 39 unidades espalhadas pelo país, o que levanta suspeitas de um esquema maior.