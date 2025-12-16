O alerta é claro e vale como regra básica de segurança: nenhuma instituição financeira solicita senhas completas por telefone, seja para falar ou digitar. Ainda assim, criminosos seguem se aproveitando de situações de medo e urgência para enganar correntistas.

Clientes de grandes bancos, como Itaú e Banco do Brasil, precisam redobrar a atenção diante de um golpe que voltou a crescer no país: a fraude da senha por telefone. A prática, conhecida como vishing (phishing por voz), explora ligações falsas para induzir a vítima a digitar sua senha no teclado do celular — um erro que pode resultar no esvaziamento da conta em poucos minutos.

O golpe começa com uma ligação que aparenta ser do banco. Do outro lado da linha, o fraudador se identifica como funcionário e afirma que houve uma compra suspeita, tentativa de acesso indevido ou risco iminente de bloqueio da conta. Em seguida, pede que a vítima “confirme a identidade” digitando a senha no teclado.

O que muitos não sabem é que os golpistas utilizam sistemas capazes de captar os sons emitidos pelas teclas do telefone — tecnologia conhecida como DTMF. A partir desses sinais, os números são decodificados, permitindo o acesso ao aplicativo bancário.

Por que o pedido é sempre falso

Bancos operam com protocolos rígidos de segurança. Senhas são informações confidenciais e só devem ser usadas em canais oficiais, como aplicativo, site ou caixa eletrônico. Qualquer ligação que solicite esse dado foge completamente das práticas adotadas pelo setor financeiro.