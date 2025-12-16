A farmacêutica Novo Nordisk havia solicitado a ampliação do prazo por mais 12 anos, alegando atraso na análise do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Segundo a empresa, a concessão tardia da patente — solicitada em 2006 e aprovada apenas em 2019 — teria reduzido de forma significativa o período de exploração exclusiva do medicamento. Apesar disso, o STJ rejeitou o pedido. Ainda cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter o prazo original da patente da semaglutida, princípio ativo de medicamentos amplamente utilizados no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, como Ozempic e Rybelsus. Com isso, a exclusividade termina em março de 2026, o que deve permitir a entrada de versões genéricas no mercado brasileiro.

A decisão é vista por analistas como um marco com potencial impacto direto nos preços. Estudos citados por instituições financeiras indicam que a maior concorrência pode provocar quedas expressivas no valor desses medicamentos. Levantamento da IQVIA aponta que, em até dois anos após a entrada de alternativas mais baratas, os preços podem recuar entre 50% e 60%.

Além disso, projeções do setor financeiro estimam que a introdução de genéricos de GLP-1 no Brasil pode gerar uma redução adicional de cerca de 30% nos preços, considerando descontos médios relevantes em relação aos produtos de referência. Ao mesmo tempo, os genéricos tendem a apresentar margens brutas mais elevadas, frequentemente entre 35% e 45%, o que estimula a produção e distribuição desses medicamentos.

Enquanto o debate jurídico avança, o tema também entrou na agenda da saúde pública. O Ministério da Saúde solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) prioridade na análise e no registro de medicamentos análogos ao GLP-1, como a própria semaglutida e a liraglutida. A agência já trabalha na regulação de dezenas de novos pedidos relacionados a esse grupo terapêutico.