Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 18,9 milhões de famílias vivem algum grau de insegurança alimentar no país. Em estados do Sul, como o Rio Grande do Sul, a situação também preocupa: cerca de 1,7 milhão de pessoas não têm acesso regular a alimentos, e a fome atinge de forma especialmente severa lares com crianças.

A aproximação do Natal, tradicionalmente associada a celebração e mesas fartas, expõe uma realidade dura para milhares de famílias brasileiras: a falta de comida dentro de casa. Em muitos lares, a principal decisão não envolve qual presente comprar, mas se haverá algo para colocar no prato no dia seguinte.

A escassez de alimentos na infância deixa marcas profundas. Segundo levantamentos oficiais, 3,3% das crianças de 0 a 4 anos e 3,8% das que têm entre 5 e 17 anos convivem com a forma mais grave da insegurança alimentar — quando não há comida garantida todos os dias. Entre 2021 e este ano, mais de 1,2 mil crianças e adolescentes foram internados por desnutrição apenas no território gaúcho.

Especialistas alertam que os efeitos vão muito além da perda de peso. A nutricionista e sanitarista Mariana Petracco de Miranda explica que a desnutrição compromete o desenvolvimento físico e cognitivo. “Fraqueza, tontura, queda de cabelo, dificuldade de concentração e alterações de comportamento são sinais comuns. O impacto é global e pode acompanhar a criança por toda a vida”, afirma.

Mães que dividem o pouco que têm

Nas periferias, a fome tem rosto feminino. Pesquisadores apontam que mães solo, majoritariamente mulheres negras, estão entre as mais afetadas pela falta de acesso a alimentos adequados. Muitas recorrem a estratégias extremas para proteger os filhos, como reduzir ou eliminar a própria alimentação.