O episódio envolveu Kauã Miguel, entregador que costuma compartilhar situações curiosas do dia a dia nas plataformas digitais. Durante uma entrega cujo valor total era de R$ 120, o cliente informou que tinha apenas R$ 100 disponíveis. Para completar a quantia, fez uma proposta improvável: entregar um gato.

Um acordo fora do comum transformou uma simples entrega em uma história que voltou a dominar as redes sociais. Um motoboy aceitou receber um gato como parte do pagamento de uma corrida e acabou saindo do trabalho com um novo companheiro de quatro patas — e milhares de curtidas na internet.

A negociação, que poderia parecer improvável, foi aceita sem muita hesitação. O motoboy registrou tudo em vídeo, mostrando o animal já acomodado na caixa da moto, aparentemente tranquilo. “Não é todo dia que aparece uma oportunidade dessas”, comentou Kauã, visivelmente empolgado com o desfecho da corrida.

O registro foi publicado originalmente em dezembro de 2024, mas voltou a circular com força nas últimas semanas, impulsionado pelo tom bem-humorado e pela reação espontânea do entregador. No vídeo, ele brinca ao dizer que “pagou barato” pelo novo amigo, arrancando risadas dos seguidores.

A repercussão nos comentários foi imediata. Muitos internautas destacaram que o maior beneficiado da história foi o próprio animal, que ganhou um lar. Outros brincaram com o valor simbólico da “diferença” paga e até sugeriram nomes criativos para o gato, em referência ao preço da negociação.