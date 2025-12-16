Um acordo fora do comum transformou uma simples entrega em uma história que voltou a dominar as redes sociais. Um motoboy aceitou receber um gato como parte do pagamento de uma corrida e acabou saindo do trabalho com um novo companheiro de quatro patas — e milhares de curtidas na internet.
VEJA MAIS:
- VÍDEO! Código Tributário: sessão tensa e bate-boca adiam votação
- 49% desaprovam e 48% aprovam o governo Lula, diz Quaest; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O episódio envolveu Kauã Miguel, entregador que costuma compartilhar situações curiosas do dia a dia nas plataformas digitais. Durante uma entrega cujo valor total era de R$ 120, o cliente informou que tinha apenas R$ 100 disponíveis. Para completar a quantia, fez uma proposta improvável: entregar um gato.
A negociação, que poderia parecer improvável, foi aceita sem muita hesitação. O motoboy registrou tudo em vídeo, mostrando o animal já acomodado na caixa da moto, aparentemente tranquilo. “Não é todo dia que aparece uma oportunidade dessas”, comentou Kauã, visivelmente empolgado com o desfecho da corrida.
O registro foi publicado originalmente em dezembro de 2024, mas voltou a circular com força nas últimas semanas, impulsionado pelo tom bem-humorado e pela reação espontânea do entregador. No vídeo, ele brinca ao dizer que “pagou barato” pelo novo amigo, arrancando risadas dos seguidores.
A repercussão nos comentários foi imediata. Muitos internautas destacaram que o maior beneficiado da história foi o próprio animal, que ganhou um lar. Outros brincaram com o valor simbólico da “diferença” paga e até sugeriram nomes criativos para o gato, em referência ao preço da negociação.
Casos como esse mostram como situações simples do cotidiano podem ganhar grandes proporções nas redes sociais, especialmente quando envolvem empatia, bom humor e, claro, um final feliz — tanto para humanos quanto para animais.