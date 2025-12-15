A sessão da Câmara Municipal de Piracicaba realizada nesta segunda-feira (15) foi marcada por clima de tensão e acabou sem a votação do novo Código Tributário do município. A proposta, encaminhada pelo prefeito Helinho Zanatta (PSD), prevê mudanças na cobrança do IPTU e do ITBI, mas teve sua análise adiada por falta de parlamentares suficientes em plenário.
O tumulto teve início ainda no hall do plenário, quando uma moradora teria dirigido ofensas ao vereador Renan Paes (PL), integrante da base governista. O parlamentar reagiu aos xingamentos, o que contribuiu para a escalada do confronto no local.
Durante o episódio, o ex-vereador Paulo Campos saiu em defesa da moradora e passou a discutir com um integrante da equipe do vereador Renan Paes.
Diante do acirramento dos ânimos, foi necessária a intervenção da Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba (GCMP), que conteve os envolvidos para evitar o agravamento da situação.
O projeto do novo Código Tributário vem provocando forte mobilização de empresários, moradores e movimentos sociais desde que foi apresentado.
Representantes do setor imobiliário alertam que, caso aprovado, o texto pode resultar em aumento no valor dos aluguéis em grande parte dos imóveis da cidade — impacto que tem sido alvo de críticas e questionamentos durante as discussões públicas sobre a proposta. No entanto, o governo municipal alega que atendeu às revindicações e midificou o texto em tramitação para contemplar categorias.
A expectativa é de que o tema volte à pauta nas próximas sessões, em meio à pressão de diferentes segmentos da sociedade e ao debate sobre os efeitos econômicos e sociais das mudanças tributárias previstas.