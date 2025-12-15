A sessão da Câmara Municipal de Piracicaba realizada nesta segunda-feira (15) foi marcada por clima de tensão e acabou sem a votação do novo Código Tributário do município. A proposta, encaminhada pelo prefeito Helinho Zanatta (PSD), prevê mudanças na cobrança do IPTU e do ITBI, mas teve sua análise adiada por falta de parlamentares suficientes em plenário.

O tumulto teve início ainda no hall do plenário, quando uma moradora teria dirigido ofensas ao vereador Renan Paes (PL), integrante da base governista. O parlamentar reagiu aos xingamentos, o que contribuiu para a escalada do confronto no local.

LEIA MAIS: