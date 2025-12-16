Levantamento da Pesquisa Quaest divulgado nesta terça-feira (16) aponta que 49% dos eleitores desaprovam o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 48% aprovam. Os resultados configuram empate técnico, dentro da margem de erro.

O cenário é semelhante ao registrado na pesquisa anterior, divulgada em novembro, quando a desaprovação era de 50% e a aprovação, de 47%. A diferença entre os dois índices passou de três para um ponto percentual.