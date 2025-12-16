17 de dezembro de 2025
PRESIDÊNCIA 2026

49% desaprovam e 48% aprovam o governo Lula, diz Quaest; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Os resultados configuram empate técnico, dentro da margem de erro
Levantamento da Pesquisa Quaest divulgado nesta terça-feira (16) aponta que 49% dos eleitores desaprovam o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 48% aprovam. Os resultados configuram empate técnico, dentro da margem de erro.

Saiba Mais:

O cenário é semelhante ao registrado na pesquisa anterior, divulgada em novembro, quando a desaprovação era de 50% e a aprovação, de 47%. A diferença entre os dois índices passou de três para um ponto percentual.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento também abordou a eleição presidencial de 2026. Segundo os dados, aumentou a parcela de entrevistados que considera que Lula deve concorrer a um novo mandato, passando de 38% para 43%. Já o percentual dos que avaliam que o presidente não deve se candidatar recuou quatro pontos percentuais, variação dentro da margem de erro.

