A Fifa revelou nesta terça-feira (16), em cerimônia realizada em Doha, no Catar, os vencedores do prêmio The Best 2025, que reconhece os principais nomes do futebol mundial ao longo da temporada. O evento reuniu atletas, treinadores e representantes do esporte em uma noite marcada por protagonismo dentro e fora de campo.
O destaque absoluto foi Ousmane Dembélé. Vivendo uma das fases mais consistentes da carreira, o atacante do Paris Saint-Germain foi eleito o melhor jogador do mundo, coroando uma temporada decisiva pelo clube francês e em competições internacionais. No futebol feminino, o domínio segue com Aitana Bonmatí. A meia do Barcelona conquistou o prêmio de melhor jogadora do mundo pela terceira vez consecutiva, reafirmando sua importância técnica e tática no cenário global.
Entre os treinadores, o espanhol Luis Enrique, comandante do PSG, foi escolhido o melhor técnico do futebol masculino. Já no feminino, o reconhecimento ficou com Sarina Wiegman, responsável por manter a seleção inglesa entre as principais forças da modalidade.
A premiação também destacou os melhores nomes sob as traves. Gianluigi Donnarumma levou o troféu de melhor goleiro, enquanto Hannah Hampton, do Chelsea e da seleção da Inglaterra, foi eleita a melhor goleira da temporada.
Os gols mais bonitos do ano tiveram espaço especial. No feminino, o Prêmio Marta ficou com a mexicana Lizbeth Ovalle, do Tigres, graças a um impressionante chute de escorpião. Já o Prêmio Puskás, no masculino, foi entregue ao argentino Santiago Montiel, autor de uma bicicleta de fora da área pelo Independiente.
A Fifa também reconheceu atitudes que vão além das quatro linhas. O Prêmio Fair Play foi concedido ao médico Andreas Harlass-Neuking, que salvou a vida de um torcedor durante uma partida na Alemanha. Já a torcida do Zakho SC, do Iraque, recebeu o prêmio de melhores torcedores pelo trabalho solidário em apoio a crianças em tratamento de saúde.
As seleções ideais da temporada reuniram nomes que brilharam ao longo do ano, com destaque para jovens talentos e atletas já consagrados, refletindo a diversidade e a renovação do futebol mundial.
Principais vencedores do The Best 2025
- Melhor jogador: Ousmane Dembélé (PSG);
- Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona);
- Melhor técnico (masculino): Luis Enrique (PSG);
- Melhor técnica (feminino): Sarina Wiegman (Inglaterra);
- Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma;
- Melhor goleira: Hannah Hampton;
- Prêmio Puskás: Santiago Montiel;
- Prêmio Marta: Lizbeth Ovalle.