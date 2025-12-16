A Fifa revelou nesta terça-feira (16), em cerimônia realizada em Doha, no Catar, os vencedores do prêmio The Best 2025, que reconhece os principais nomes do futebol mundial ao longo da temporada. O evento reuniu atletas, treinadores e representantes do esporte em uma noite marcada por protagonismo dentro e fora de campo.

O destaque absoluto foi Ousmane Dembélé. Vivendo uma das fases mais consistentes da carreira, o atacante do Paris Saint-Germain foi eleito o melhor jogador do mundo, coroando uma temporada decisiva pelo clube francês e em competições internacionais. No futebol feminino, o domínio segue com Aitana Bonmatí. A meia do Barcelona conquistou o prêmio de melhor jogadora do mundo pela terceira vez consecutiva, reafirmando sua importância técnica e tática no cenário global.