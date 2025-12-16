Seu irmão mais novo, Miguel Sarco, de 12 anos, também competiu e garantiu a terceira posição na categoria Mirim, demonstrando desenvolvimento nas etapas do campeonato. Ambos os atletas são beneficiados pelo programa Bolsa Esportiva, gerido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.

O skatista Igor Sarco, de 15 anos, natural de Piracicaba, sagrou-se campeão brasileiro na categoria Sub-16 Street – masculino, nível Iniciantes. A conquista ocorreu no domingo (14) em Curitiba, Paraná, durante a competição organizada pela Confederação Brasileira de Skate, realizada entre os dias 12 e 14 de dezembro.

Os irmãos Sarco têm obtido resultados expressivos em eventos recentes. Em 2025, eles conquistaram o título da 6ª edição do Anual Yale Street Camp, realizado em junho em Pará de Minas (MG). Eles também se destacaram na Super Final Paulista de Skate Street, em Barueri, no mês de novembro, que reuniu os dez principais atletas de base do estado de São Paulo.

A mãe dos atletas, Juliana Sarco, expressou a satisfação com o resultado: “Nossa expectativa para um grande resultado era grande e, felizmente, graças a muito esforço e dedicação, eles tiveram destaque na competição nacional. Essa conquista é de todos que caminham com eles.”



No final de outubro, os irmãos já haviam assegurado o título de Campeões Paulistas em suas respectivas categorias. A Federação Paulista de Skate definiu os campeões pelo ranking de pontos acumulados ao longo do circuito. Igor finalizou o ano em primeiro lugar na categoria Iniciante, e Miguel foi o campeão na categoria Mirim.