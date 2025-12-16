A ideia de que ser pai ou mãe se resume ao pagamento de pensão começa a perder espaço no Brasil. Com a sanção da Lei nº 15.240/25, o abandono afetivo passa a ter previsão expressa no ordenamento jurídico como ilícito civil, permitindo a responsabilização de genitores que se afastam do convívio e do cuidado emocional dos filhos, mesmo reconhecendo formalmente a paternidade ou maternidade.

A nova norma consolida um debate que já vinha sendo travado nos tribunais há mais de uma década e fortalece o princípio da afetividade no Direito de Família. A partir de agora, a omissão prolongada em relação à presença, orientação e apoio emocional pode gerar indenização por danos morais, desde que haja comprovação do prejuízo psicológico sofrido pela criança ou pelo adolescente.

Parentalidade além do sustento financeiro