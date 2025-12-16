A deputada estadual Professora Bebel publicou um vídeo nas redes sociais em que faz duras críticas ao prefeito Helinho Zanatta (PSD) em razão do projeto de lei complementar que propõe alterações no Código Tributário do município. A iniciativa da administração municipal prevê mudanças na cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e tem gerado forte reação política.
No vídeo, que ganhou repercussão nas redes, Bebel afirma que a proposta representa, na prática, uma tentativa de aumento da carga tributária municipal. A parlamentar direciona suas críticas diretamente ao chefe do Executivo e questiona a coerência entre o discurso de campanha e a atual iniciativa da Prefeitura.
“O senhor não disse que ia desenrolar? O senhor não disse que ia zerar isso, zerar aquilo?”, questiona a deputada, ao citar o slogan utilizado por Helinho durante o período eleitoral.
Embora o projeto ainda esteja em tramitação, Bebel classifica a proposta como um reajuste disfarçado e reage de forma contundente. “Desculpe, prefeito Helinho, o senhor tá enrolando o povo”, afirma em um dos trechos do vídeo. Em outro momento, ela acusa o prefeito de ter enganado os eleitores ao abordar o tema durante a campanha. “O senhor usou o slogan do desenrola para enganar o povo”, diz, ao classificá-lo como “um grande enrolador”.
A deputada também demonstra preocupação com os impactos sociais da possível mudança na legislação tributária, sobretudo para famílias de menor renda. Dirigindo-se diretamente ao prefeito, ela questiona: “O senhor aumentou o ITBI, o IPTU. E as pessoas carentes, seu Helinho, como é que vão fazer para pagar esse IPTU e esse ITBI?”. Segundo Bebel, o prefeito não teria como responder a esse questionamento.
Ao final do vídeo, a parlamentar adota um tom de mobilização e afirma que irá se posicionar contra o projeto. “Se tem uma coisa que nós não temos medo, nós piracicabanos, eu sobretudo, eu não tenho medo é de prefeitos e governantes como o senhor”, declara. Na sequência, ela afirma que pretende “organizar a população” para “ir para cima” da gestão municipal e encerra com a frase: “Vai ter luta, prefeito”.
O vídeo foi publicado em meio a um cenário de instabilidade política na Câmara Municipal de Piracicaba. A sessão realizada nesta segunda-feira (15) foi marcada por clima de tensão e terminou sem a votação do novo Código Tributário. O projeto enviado pelo prefeito Helinho Zanatta acabou tendo sua análise adiada por falta de quórum suficiente em plenário.