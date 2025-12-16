A deputada estadual Professora Bebel publicou um vídeo nas redes sociais em que faz duras críticas ao prefeito Helinho Zanatta (PSD) em razão do projeto de lei complementar que propõe alterações no Código Tributário do município. A iniciativa da administração municipal prevê mudanças na cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e tem gerado forte reação política.

No vídeo, que ganhou repercussão nas redes, Bebel afirma que a proposta representa, na prática, uma tentativa de aumento da carga tributária municipal. A parlamentar direciona suas críticas diretamente ao chefe do Executivo e questiona a coerência entre o discurso de campanha e a atual iniciativa da Prefeitura.

“O senhor não disse que ia desenrolar? O senhor não disse que ia zerar isso, zerar aquilo?”, questiona a deputada, ao citar o slogan utilizado por Helinho durante o período eleitoral.