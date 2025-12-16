As mudanças fazem parte da atualização da política de privacidade da empresa, anunciada em novembro. Segundo a Meta, as interações com a inteligência artificial e informações públicas de usuários do Threads também poderão ser utilizadas para o treinamento de seus sistemas de IA.

A Meta começou a utilizar, a partir desta terça-feira (16), conversas de usuários com sua ferramenta de inteligência artificial para direcionar anúncios no Instagram e no Facebook. As interações também passam a ser consideradas para sugerir publicações e reels de acordo com os interesses de cada perfil.

A empresa informou que os usuários têm a opção de impedir o uso desses dados. A medida amplia uma prática adotada em 2024, quando a Meta passou a utilizar publicações e imagens públicas do Instagram e do Facebook para o desenvolvimento de suas ferramentas de inteligência artificial.

Na época, a alteração foi questionada pelo Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), que apontou falta de clareza e ausência de comunicação prévia aos usuários. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) chegou a suspender a iniciativa, mas autorizou a retomada cerca de dois meses depois, após ajustes relacionados à transparência.

A Meta orienta que usuários que não desejarem ter seus dados utilizados no treinamento da inteligência artificial podem registrar oposição por meio de formulário disponível nas plataformas da empresa. Após o envio do pedido, um e-mail de confirmação é encaminhado ao usuário. Quem já realizou essa solicitação anteriormente não precisa repetir o procedimento.