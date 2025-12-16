Uma simples troca de pneus ou revisão virou prejuízo para dezenas de motoristas. O centro automotivo "Pneu" da avenida Doutor Paulo de Moraes está sendo minuciosamente investigado pela Polícia Civil após denúncias de cobrança de valores abusivos, promessas de serviços “milagrosos” e execução inexistente de reparos, em Piracicaba. Forças policiais estiveram no estabelecimento, nesta segunda-feira.
Segundo relatos, clientes eram atraídos por anúncios chamativos nas redes sociais e, ao chegarem ao local, sofriam pressão psicológica para autorizar serviços urgentes, sob a alegação de risco iminente ao veículo.
Os orçamentos variavam de R$ 3 mil a R$ 15 mil e incluíam procedimentos com nomes técnicos e sofisticados, como limpezas avançadas e aplicações especiais, que na prática eram feitos com materiais de baixa qualidade ou simplesmente não eram realizados. Para dar aparência de legalidade, o estabelecimento entregava laudos e comprovantes considerados suspeitos, com assinaturas e registros que não existiam.
A Delegacia de Proteção ao Consumidor confirmou o recebimento de ao menos 14 denúncias nos últimos três meses e apura indícios de estelionato e associação criminosa. Nenhum responsável foi condenado até o momento. Especialistas alertam que o consumidor deve exigir orçamento detalhado, desconfiar de ofertas com prazo curto e denunciar qualquer irregularidade ao Procon ou à polícia.