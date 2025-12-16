Uma simples troca de pneus ou revisão virou prejuízo para dezenas de motoristas. O centro automotivo "Pneu" da avenida Doutor Paulo de Moraes está sendo minuciosamente investigado pela Polícia Civil após denúncias de cobrança de valores abusivos, promessas de serviços “milagrosos” e execução inexistente de reparos, em Piracicaba. Forças policiais estiveram no estabelecimento, nesta segunda-feira.

Segundo relatos, clientes eram atraídos por anúncios chamativos nas redes sociais e, ao chegarem ao local, sofriam pressão psicológica para autorizar serviços urgentes, sob a alegação de risco iminente ao veículo.