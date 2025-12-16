A decoração natalina da Passarela Pênsil, localizada na Rua do Porto, em Piracicaba, foi inaugurada na última sexta-feira (12), com o acendimento oficial das luzes. O evento marcou o início da programação de Natal na região do Engenho Central.
Além da iluminação instalada na passarela, outros pontos do Engenho Central também receberam elementos alusivos ao Natal. Entre as estruturas iluminadas estão um túnel de luzes, uma instalação em formato de flocos de neve e um letreiro com a inscrição “Pira”, acompanhado de um coração.
O acendimento das luzes reuniu moradores de diferentes regiões da cidade, que compareceram ao local para acompanhar a abertura da decoração e registrar o momento. A movimentação foi registrada ao longo da noite, tanto na Passarela Pênsil quanto nas áreas internas do Engenho Central.
A iniciativa integra as ações voltadas às celebrações de fim de ano em Piracicaba e tem como objetivo ampliar as opções de lazer e visitação nos espaços públicos da cidade durante o período natalino.