A decoração natalina da Passarela Pênsil, localizada na Rua do Porto, em Piracicaba, foi inaugurada na última sexta-feira (12), com o acendimento oficial das luzes. O evento marcou o início da programação de Natal na região do Engenho Central.

Além da iluminação instalada na passarela, outros pontos do Engenho Central também receberam elementos alusivos ao Natal. Entre as estruturas iluminadas estão um túnel de luzes, uma instalação em formato de flocos de neve e um letreiro com a inscrição “Pira”, acompanhado de um coração.