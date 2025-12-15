Após as chuvas registradas na última sexta-feira (12) e ao longo do fim de semana, o nível do Rio Piracicaba apresentou elevação e, nesta segunda-feira (15), se aproximou da marca de 3 metros. De acordo com monitoramento da Defesa Civil, o rio está em estado de atenção.
O aumento do nível do rio está relacionado ao volume de precipitações acumulado na região nos últimos dias. A Defesa Civil informa que os sistemas de alerta permanecem ativos e que técnicos acompanham continuamente a evolução do nível da água.
As previsões meteorológicas indicam a continuidade de chuvas ao longo desta semana, o que pode provocar novos aumentos no nível do rio. Autoridades recomendam que moradores de áreas próximas às margens mantenham atenção, evitem tráfego em regiões de risco e sigam as orientações das equipes de monitoramento.
Além do acompanhamento do nível do rio, a Prefeitura de Piracicaba informou que equipes de limpeza e manutenção estão em alerta para prevenir obstruções em canais e pontos de drenagem, buscando minimizar impactos caso haja novos aumentos no volume de água.
A população pode acompanhar boletins diários da Defesa Civil por meio de canais oficiais, incluindo redes sociais e serviços de comunicação municipal, para receber informações atualizadas sobre o nível do rio e eventuais medidas de segurança.