Após as chuvas registradas na última sexta-feira (12) e ao longo do fim de semana, o nível do Rio Piracicaba apresentou elevação e, nesta segunda-feira (15), se aproximou da marca de 3 metros. De acordo com monitoramento da Defesa Civil, o rio está em estado de atenção.

Saiba Mais:

O aumento do nível do rio está relacionado ao volume de precipitações acumulado na região nos últimos dias. A Defesa Civil informa que os sistemas de alerta permanecem ativos e que técnicos acompanham continuamente a evolução do nível da água.