O projeto de lei complementar nº 22/2025, de autoria do Poder Executivo, que propõe o novo Código Tributário Municipal, não foi votado na 30ª Reunião Extraordinária da Câmara de Vereadores de Piracicaba, realizada nesta segunda-feira (15). A sessão foi encerrada por falta de quórum necessário para a deliberação.

VEJA MAIS:



Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O presidente da Casa, vereador Rerlison Rezende (PSDB), o Relinho, abriu a reunião extraordinária logo após o término da 73ª Reunião Ordinária, a última do ano. Após a leitura das matérias e a checagem de presença, foi constatada a presença de 11 vereadores. O Regimento Interno da Câmara (Artigo 38) exige um mínimo de 12 vereadores para a discussão e votação da Ordem do Dia. Devido à ausência do quórum mínimo, a sessão foi encerrada, conforme o Artigo 139.

Propostas de alteração e contestações