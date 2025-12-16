O Procon de Piracicaba, órgão vinculado à Prefeitura, concluiu a Operação Natal, realizada entre os dias 1º e 12 de dezembro. A ação teve como finalidade fiscalizar o comércio local e verificar o cumprimento das exigências do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Resultado da Fiscalização

Dos 20 estabelecimentos comerciais que foram fiscalizados, quatro apresentaram irregularidades. O motivo das autuações aplicadas foi a falta de precificação dos produtos expostos.