A jovem Lana David de Carvalho, de apenas 28 anos, morreu neste domingo (14) em Sorocaba, a 100 km de Piracicaba, após passar por uma cirurgia de silicone nos seios. Ela sofreu complicações no pós-operatório, teve uma parada cardíaca e não resistiu.
O procedimento foi feito no Hospital Evangélico de Sorocaba, na última sexta-feira (12). A jovem, natural de Pedregulho (SP), foi levada às pressas para a UTI, mas, infelizmente, a situação piorou rapidamente e ela faleceu.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte repentina e prestaram homenagens à jovem, que era conhecida na região por ser amante de rodeios e praticante de Ranch Sorting, esporte com gado. Lana, formada em Engenharia Civil, era muito querida na comunidade.
O caso foi registrado como morte natural pela SSP-SP, e o velório de Lana acontecerá nesta terça-feira (15), das 8h às 14h, em Pedregulho, seguido do sepultamento às 14h. A morte de Lana serve como alerta sobre os riscos de qualquer procedimento estético, por mais simples que pareçam.