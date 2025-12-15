Após amplo processo de diálogo com Vereadores e representantes da sociedade civil, o prefeito Helinho Zanatta determinou, nesta segunda-feira (15/12), o encaminhamento de mensagem modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 22/2025, em tramitação na Câmara Municipal, que dispõe sobre a compilação, atualização e alteração do Código Tributário do Município, com a inclusão de novos dispositivos, a fim de adequá-lo à legislação vigente, especialmente ao Código Tributário Nacional.

As alterações propostas são resultados de um trabalho conjunto entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, além da escuta ativa de entidades da sociedade civil organizada, que apresentaram contribuições relevantes para o aprimoramento do texto originalmente encaminhado. Também foram consideradas as manifestações registradas durante a audiência pública realizada na última sexta-feira, 12/12, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a construção de um texto equilibrado, técnico e socialmente responsável.

Entre os ajustes apresentados, destaca-se o reconhecimento da imunidade do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), empresa pública federal, adequando o texto à legislação vigente.