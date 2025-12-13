A proposta de atualização do Código Tributário do Município, enviada pelo Executivo à Câmara de Piracicaba, enfrentou forte pressão de entidades empresariais e representantes do setor imobiliário durante audiência pública realizada nesta sexta-feira (12). O projeto de lei complementar 22/2025, que revisa a Planta Genérica de Valores (PGV) e altera regras do IPTU, ITBI e ISS, foi apresentado em detalhes por técnicos contratados pela Prefeitura, mas a principal tônica do encontro foi o pedido para que a votação seja adiada.

A audiência, convocada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e pela Comissão de Finanças, foi conduzida pelo vereador Gustavo Pompeo (Avante) e reuniu vereadores, secretários municipais, técnicos da Fipe e da Geopixel, além de grande participação popular. Embora a Prefeitura reforce que a legislação está defasada desde 1990 e que a atualização é urgente diante da reforma tributária nacional, empresários e representantes de entidades alegam que o tema exige mais tempo de análise.

Setor imobiliário alerta para impactos e pede mais prazo

Um dos posicionamentos nesse sentido veio de Ângelo Frias, diretor regional do Secovi. Ele afirmou que o mercado imobiliário está “muito preocupado” com o conjunto de mudanças.