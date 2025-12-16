No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta terça-feira (16), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

Limeira recebe nesta terça-feira (16), às 19h30, o espetáculo de dança O Rei Leão, no Teatro Vitória. Em comemoração aos 15 anos do Espaço Núcleo Escola de Artes, a montagem transforma o palco na savana africana para contar a jornada de Simba, abordando temas como coragem, amizade e o ciclo da vida, por meio de coreografias envolventes. A classificação é livre e os ingressos custam R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia-entrada) e R$ 50 no valor promocional antecipado.

Também, às 20h, a Praça Toledo Barros recebe a apresentação da Orquestra de Violeiros, dentro da programação especial de Natal. O concerto leva ao público um repertório voltado à música raiz brasileira, valorizando tradições e sonoridades populares. A apresentação é gratuita, com classificação livre, e realizada pela Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Cultura.

Amanhã: Apresentação “Da Floresta ao Palco - A Magia da Ginástica”