No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta terça-feira (16), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Eventos natalinos e teatro - Limeira
Limeira recebe nesta terça-feira (16), às 19h30, o espetáculo de dança O Rei Leão, no Teatro Vitória. Em comemoração aos 15 anos do Espaço Núcleo Escola de Artes, a montagem transforma o palco na savana africana para contar a jornada de Simba, abordando temas como coragem, amizade e o ciclo da vida, por meio de coreografias envolventes. A classificação é livre e os ingressos custam R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia-entrada) e R$ 50 no valor promocional antecipado.
Também, às 20h, a Praça Toledo Barros recebe a apresentação da Orquestra de Violeiros, dentro da programação especial de Natal. O concerto leva ao público um repertório voltado à música raiz brasileira, valorizando tradições e sonoridades populares. A apresentação é gratuita, com classificação livre, e realizada pela Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Cultura.
Amanhã: Apresentação “Da Floresta ao Palco - A Magia da Ginástica”
Na quarta-feira (17), às 19h30, o Teatro Municipal de Piracicaba “Erotídes de Campos”, no Engenho Central, recebe o espetáculo “Da Floresta ao Palco, a Magia da Ginástica”, apresentado pela Escola Gyntha – Espaço de Ginástica. Com duração de 90 minutos, a produção é inspirada no filme Rio, Uma Aventura Mais que Maravilhosa e leva ao palco a história de Blu e Jade em uma jornada pela Floresta Amazônica, abordando temas como natureza, família e superação.
O espetáculo promete uma noite marcada por cores, música e acrobacias, transformando a aventura da arara-azul em uma experiência artística envolvente para toda a família. Os ingressos estão à venda na Escola Gyntha, e a apresentação acontece no Teatro do Engenho, localizado na Avenida Maurice Allain, 454.