O concerto reforça a proposta da OEP de aproximar a música orquestral da população, ocupando espaços públicos da cidade com um repertório acessível e diverso. Sob regência do maestro Ivan Bueno, o grupo trabalha com o que define como “repertório de conexão”, reunindo obras sinfônicas, trilhas sonoras e música brasileira.

A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) realiza no próximo domingo (21), às 18h, um concerto especial de Natal na Estação da Paulista. A apresentação é gratuita, aberta ao público e contará com a participação de Raissa Amaral, propondo uma noite de música, esperança e união.

Fundada em 2015, a Orquestra Educacional de Piracicaba tem como base uma metodologia inclusiva, que permite a participação de músicos não profissionais. Atualmente, o grupo reúne cerca de 80 integrantes, com idades entre 10 e 80 anos, promovendo a convivência entre diferentes gerações e níveis técnicos.

Segundo o maestro Ivan Bueno, a troca entre músicos mais experientes e iniciantes é um dos pilares do projeto. “É um espaço de fraternidade e confraternização, que leva cultura a públicos que muitas vezes não têm acesso a concertos orquestrais”, destaca.

Além da OEP, o projeto deu origem à Orquestra de Câmara de Cordas, formada por músicos mais experientes. Com apoio de leis de incentivo e da Prefeitura de Piracicaba, a orquestra se consolidou como uma importante iniciativa de formação cultural e inclusão social na cidade.