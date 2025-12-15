Durante o desenvolvimento, a equipe percebeu a ausência de uma figura feminina de destaque e decidiu incluir uma nova personagem: Lia, uma menina xamã que surge na reta final da história para ajudar Eli no confronto decisivo. A escolha reforça a presença feminina dentro da narrativa e amplia as possibilidades de identificação para o público infantil.

O visual do jogo também foi pensado estrategicamente. Por se tratar de uma produção voltada às crianças, os cenários e personagens adotam uma estética leve, com cores vibrantes e traços amigáveis. O ilustrador Hugo Cestari explica que, embora muitas narrativas indígenas abordem temas densos, o desafio foi suavizar o design sem perder o caráter educativo e cultural da obra.

Eli e a Queda do Céu em Território Yanomami é o terceiro título lançado dentro do projeto da UFSCar, que já havia apresentado os jogos Jeriguigui e O Jaguar na Terra dos Bororos e Kawã. O novo game pode ser baixado gratuitamente aqui e se soma às iniciativas que utilizam a tecnologia como aliada na educação e na valorização das culturas indígenas brasileiras.