Usar o celular dentro do carro é um hábito comum entre motoristas brasileiros, mas que segue entre as principais causas de distração no trânsito. O que muitos ainda não sabem é que a penalidade pode ser aplicada mesmo quando o veículo está parado no semáforo ou em congestionamentos. A interpretação da lei surpreende e reforça a necessidade de atenção total ao volante.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o veículo parado temporariamente — como em um sinal vermelho ou no tráfego intenso — continua em situação de condução. Na prática, isso significa que segurar ou manusear o celular nessas condições caracteriza infração de trânsito.

O que a legislação determina