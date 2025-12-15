O anúncio dos vencedores ocorreu nesta segunda-feira (15), durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. Como reconhecimento, cada município receberá R$ 200 mil, valor que deverá ser aplicado em ações de custeio ou investimento ligadas ao fortalecimento do agro local.

As cidades de Piracicaba, Adamantina e Joanópolis se destacaram entre os municípios paulistas com melhor desempenho em políticas públicas voltadas ao setor agropecuário. As três administrações municipais conquistaram o primeiro lugar em suas respectivas categorias na 7ª edição do Município Agro – Ranking Paulista, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo.

O ranking avalia cidades de diferentes portes econômicos, organizadas conforme o Produto Interno Bruto (PIB). Piracicaba ficou à frente entre os municípios com PIB mais elevado, enquanto Adamantina e Joanópolis lideraram as demais faixas. Ao todo, o Estado reservou R$ 6 milhões para a premiação deste ciclo.

Além dos primeiros colocados, outras cidades também foram reconhecidas. Limeira, Pedreira e Timburi ficaram na segunda posição em suas categorias e receberão R$ 150 mil cada. Já Jundiaí, Itápolis e Pracinha completam o pódio, com premiação de R$ 100 mil. No total, 90 municípios serão contemplados financeiramente.

Executado pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o programa tem como objetivo estimular a adoção de boas práticas de gestão pública no campo. Nesta edição, 125 municípios foram ranqueados e 35 cidades adicionais receberam certificação por atingirem pontuação igual ou superior a 50.