Uma cena de extrema violência contra um animal mobilizou a Polícia Civil de Piracicaba na manhã desta segunda-feira (15). Um homem de 36 anos é investigado por maus-tratos após ser flagrado em vídeo agredindo brutalmente um cão da raça pitbull com golpes de madeira, na Comunidade Renascer.
As imagens, gravadas na tarde desta domingo, chegaram ao conhecimento da 2ª DISE do DEIC, que imediatamente se deslocou até o endereço do suspeito. O autor foi dentificado, mas não estava em casa no momento da chegada dos policiais. Ele compareceu ao local após ser contatado por telefone.
Confrontado, o homem confessou que espancou o próprio animal com pauladas. Segundo ele, a agressão teria ocorrido porque o pitbull matou uma galinha. O suspeito também admitiu que não foi a primeira vez que atacou o cão, alegando que o animal seria agressivo e que já teria matado outras aves e até três cães da família.
Durante a ação, os policiais apreenderam o pedaço de madeira usado nas agressões. O pitbull apresentava sinais evidentes de sofrimento: mancava, tinha dificuldade de locomoção e um grande inchaço na parte traseira do corpo.
Diante da gravidade da situação, a equipe de Bem-Estar e Saúde Animal da Prefeitura foi acionada. Um médico veterinário confirmou as lesões e determinou o recolhimento imediato do animal, que foi encaminhado para exames e tratamento médico.
Um segundo cão, de pequeno porte, também foi resgatado do local. O animal vivia trancado dentro de um barraco para evitar ser atacado pelo pitbull.
O agressor foi levado à sede da DEIC, onde prestou depoimento ao delegado Dr. Demetrios Gondim Coelho e confessou formalmente o crime. Como as agressões não ocorreram no momento da abordagem policial, não houve prisão em flagrante. O homem foi liberado e responderá judicialmente pelo crime de maus-tratos a animais, conforme prevê a legislação.
O caso segue sob investigação.