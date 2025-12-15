A suspensão de benefícios concedidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada pela Justiça Federal, deve aliviar de forma significativa os gastos da União. A estimativa é de que a medida resulte em uma economia superior a R$ 1 milhão por ano, ao interromper despesas com veículos oficiais, equipes de segurança, auxiliares, combustível e deslocamentos.

A decisão levou em conta o fato de Bolsonaro estar preso, atualmente sob custódia do Estado, o que, segundo o juiz responsável pelo caso, torna desnecessária a manutenção de uma estrutura de proteção bancada com recursos públicos. No entendimento da Justiça, a continuidade dos benefícios teria apenas caráter simbólico, sem acréscimo real à segurança do ex-mandatário.