O programa já está finalizado e conta com participações de outros artistas, mas, segundo Zezé, a exibição deixou de fazer sentido após mudanças recentes na postura editorial da emissora. O estopim, de acordo com o cantor, foi a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração do SBT News, realizada na última sexta-feira (12).

O cantor Zezé Di Camargo entrou no centro de uma nova polêmica envolvendo televisão, política e posicionamento público. Na madrugada desta segunda-feira (15), o sertanejo usou as redes sociais para fazer um pedido direto ao SBT: que seu especial de Natal, previsto para ir ao ar no próximo dia 17, seja retirado da programação.

Em vídeo publicado no Instagram, Zezé afirmou não se sentir representado pelo novo momento do canal. Visivelmente incomodado, declarou que prefere abrir mão do espaço a ser associado a uma linha editorial com a qual diz não concordar. “Peço, com todo respeito, que o especial não vá ao ar”, disse, em tom firme.

Críticas à emissora e à família Abravanel

Sem citar nomes diretamente, o artista fez comentários duros sobre decisões atribuídas à atual direção do SBT, hoje comandado pelas filhas de Silvio Santos. Para Zezé, as mudanças estariam em desacordo com os valores do fundador da emissora. Em uma das falas mais fortes, afirmou que não compactua com atitudes que, segundo ele, desrespeitam o legado do empresário.

O sertanejo também demonstrou preocupação com a reação do público. Segundo ele, manter o especial na grade poderia frustrar fãs que compartilham de uma visão diferente da adotada, na sua avaliação, pela emissora. “Não quero decepcionar quem me acompanha”, declarou.