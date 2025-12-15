O cantor Zezé Di Camargo entrou no centro de uma nova polêmica envolvendo televisão, política e posicionamento público. Na madrugada desta segunda-feira (15), o sertanejo usou as redes sociais para fazer um pedido direto ao SBT: que seu especial de Natal, previsto para ir ao ar no próximo dia 17, seja retirado da programação.
O programa já está finalizado e conta com participações de outros artistas, mas, segundo Zezé, a exibição deixou de fazer sentido após mudanças recentes na postura editorial da emissora. O estopim, de acordo com o cantor, foi a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração do SBT News, realizada na última sexta-feira (12).
Em vídeo publicado no Instagram, Zezé afirmou não se sentir representado pelo novo momento do canal. Visivelmente incomodado, declarou que prefere abrir mão do espaço a ser associado a uma linha editorial com a qual diz não concordar. “Peço, com todo respeito, que o especial não vá ao ar”, disse, em tom firme.
Críticas à emissora e à família Abravanel
Sem citar nomes diretamente, o artista fez comentários duros sobre decisões atribuídas à atual direção do SBT, hoje comandado pelas filhas de Silvio Santos. Para Zezé, as mudanças estariam em desacordo com os valores do fundador da emissora. Em uma das falas mais fortes, afirmou que não compactua com atitudes que, segundo ele, desrespeitam o legado do empresário.
O sertanejo também demonstrou preocupação com a reação do público. Segundo ele, manter o especial na grade poderia frustrar fãs que compartilham de uma visão diferente da adotada, na sua avaliação, pela emissora. “Não quero decepcionar quem me acompanha”, declarou.
Apesar do tom crítico, Zezé fez questão de ressaltar o carinho que sempre teve pelo SBT, onde construiu parte de sua trajetória artística. Ainda assim, encerrou o vídeo com uma afirmação contundente, deixando claro que não pretende associar sua imagem ao atual momento do canal.
Resposta do SBT
Horas depois da repercussão, o SBT divulgou uma carta aberta assinada por sua presidente, Daniela Abravanel Beyruti. No comunicado, a emissora defende o lançamento do SBT News como um passo estratégico para reforçar um jornalismo plural, independente e confiável.
Daniela citou levantamentos recentes do Instituto Reuters, que apontam o SBT entre os veículos com maior índice de confiança do público brasileiro. Segundo ela, a presença de autoridades na inauguração do canal buscou representar a diversidade institucional do país, com integrantes dos Três Poderes.
A presidente também afirmou que o projeto não tem alinhamento partidário e que a proposta editorial é apresentar os fatos com isenção, sem estimular polarizações ou recorrer a algoritmos e recursos de inteligência artificial para distorcer informações. Ao final, lamentou interpretações equivocadas e convidou o público a acompanhar a programação para formar sua própria opinião.
Até o momento, o SBT não confirmou se atenderá ao pedido de Zezé Di Camargo.